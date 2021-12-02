02 декабря 2021, 15:52
Пьяный мужчина попал в больницу после избиения в Петербурге
Пьяный мужчина попал в больницу с переломом черепа в Санкт-Петербурге. Его избил другой мужчина из-за того, что тот повредил его автомобиль. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.
Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Им оказался врач-анастезиолог из городской больницы. Причиной конфликта стало то, что пострадавший повредил багажник его автомобиля.
Правоохранители выясняют подробности произошедшего.