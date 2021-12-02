Пьяный мужчина попал в больницу после избиения в Петербурге

Пьяный мужчина попал в больницу с переломом черепа в Санкт-Петербурге. Его избил другой мужчина из-за того, что тот повредил его автомобиль. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Им оказался врач-анастезиолог из городской больницы. Причиной конфликта стало то, что пострадавший повредил багажник его автомобиля.

Правоохранители выясняют подробности произошедшего.