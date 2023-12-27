Происшествия 27 декабря 2023, 15:50 Пьяный мужчина попал под колеса электрички в Красногвардейском районе Петербурга

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В Петербурге транспортная полиция начала расследование дела, связанного с мужчиной, который попал под колеса электрички. Случай произошел во вторник, 26 декабря, в Красногвардейском районе города. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Как уточнили в УТ МВД по СЗФО, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил приближения электрички, несмотря на звуковые сигналы, которые подавал машинист. В итоге поезд задел пешехода по касательной.

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Сейчас пострадавший находится в больнице. О его состоянии не сообщается.