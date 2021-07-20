Пьяный мужчина открыл стрельбу в Ленобласти. На него завели уголовное дело

Инцидент произошел 17 июля в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области. Ближе к ночи неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического ружья. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Сообщается, что выстрелы услышали соседи хулигана. Они-то и обратились в правоохранительные органы с призывом задержать дебошира. Через несколько минут после звонка сотрудники полиции приехали на место происшествия и задержали 43-летнего стрелка.

Мужчину лишили оружия и составили на него административный протокол. Позже по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.