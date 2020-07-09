Пьяный мужчина насмотрелся сериалов и выдумал теракт в Североморске

Просмотр сериала «Морские дьяволы» под алкоголь плохо повлиял на жителя челябинского города Сатки. Он решил, что в Североморске будет теракт, и сообщил об этом в экстренные службы.

Звонок по номеру «112» раздался днем 8 июля, рассказал сайту znak.com городской прокурор Михаил Калита.

Мужчина 48 лет смотрел по телевизору русский сериал и запивал серию алкоголем. Ее сюжет рассказывал о террористах, которые захватили воинскую часть Североморска. Горожанин решил, что все происходит в действительности и военную базу надо спасти.

Любитель сериалов вышел на улицу, попросил у прохожих телефон и набрал «112». В разговоре с оператором он заявил, что через 10 минут на флоте в Североморске произойдет теракт. Сведения он попросил передать военной базе. Мужчина назвал имя и фамилию героя многосерийного фильма.

Экстренные службы проверили поступившее сообщение. Выяснилось, что опасности для военных объектов нет.

Полицейские инициировали проверку после поступившей информации. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.