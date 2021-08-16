Пьяный мужчина напал на врача в Саратове

В Саратове мужчина в нетрезвом виде напал на дежурного врача в травмпункте. По сообщению правоохранительных органов, он нанес медицинскому работнику несколько телесных травм. Об этом рассказала «Общественная служба новостей».

Уточняется, что нападение произошло в медучреждении, расположенном по улице Авиастроителей. Агрессивный мужчина 36 лет совершил нападение в результате ссоры. В данный момент он передан сотрудникам полиции, написал сайт «Дни.ру».