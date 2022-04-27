27 апреля 2022, 12:37
Пьяный мужчина напал на девушку в маршрутке в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку в маршрутке. У пострадавший врачи диагонстировали сотрясение мозга. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на метсные СМИ.
По информации правоохранителей, мужчина упал на 20-летнюю девушку в салоне общественного транспорта. Она попыталась оттокнуть его, но в ответ получила несколько раз по голове.
Водитель транспортного средства выставил дебошира на улицу. В настоящий момент полиция пытается разобраться в случившемся.