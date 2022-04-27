Пьяный мужчина напал на девушку в маршрутке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку в маршрутке. У пострадавший врачи диагонстировали сотрясение мозга. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на метсные СМИ.

По информации правоохранителей, мужчина упал на 20-летнюю девушку в салоне общественного транспорта. Она попыталась оттокнуть его, но в ответ получила несколько раз по голове.

Водитель транспортного средства выставил дебошира на улицу. В настоящий момент полиция пытается разобраться в случившемся.