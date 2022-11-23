23 ноября 2022, 18:45
Пьяный мужчина на машине вылетел в кювет в Удмуртии
ДТП произошло на 36 километре трассы Алнаши – Грахово в Алнашском районе Удмуртии. Пьяный водитель вылетел на машине в кювет. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.
Авария случилась 22 ноября около часа ночи на 36 километре автодороги. Мужчина за рулем ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. В результате автомобиль улетел в кювет. Водитель травмировался.
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Ранее ДТП произошло во Владивостоке. Там водитель совершил наезд на пешехода, после чего автомобиль перевернулся. По предварительным данным, мужчина за рулем машины был пьян.
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