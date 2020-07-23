Пьяный мужчина, которого бросили в бассейн друзья, утонул на Ямале

Двое жителей Ямало-Ненецкого округа во время отдыха бросили своего приятеля, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в бассейн. Мужчина утонул, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следователи рассказали, что трое мужчин отдыхали в сауне и распивали спиртные напитки в дневное время в городе Губкинский. Двое посчитали, что их 54-летний приятель очень пьян и нуждается в отрезвлении, информирует «Газета.ру».

«Приятели бросили его в бассейн, в результате чего мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул», — уточнили сотрудники СК.

Спустя время подозреваемые заметили, что их друг перестал подавать признаки жизни. Они достали тело из воды и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть мужчины.

Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Специалисты устанавливают все детали произошедшего.