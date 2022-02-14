Пьяный мужчина избил работницу аэропорта в Перми

В Перми задержали пьяного мужчину, который ударил кулаком одну из сотрудниц аэропорта «Большое Савино». Об этом написалоИА Ura.ru со ссылкой на региональный ЛО МВД России на транспорте.

По данным информагентства, дебошир решил, что он не успел на регистрацию рейса и опоздал на самолет.

«Он в грубой форме обратился к сотруднице аэропорта и потребовал пропустить его в самолет, который следовал в московский аэропорт „Домодедово“, хотя билет у него был до аэропорта „Шереметьево“», — сообщили в ведомстве.

Возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал толкать работницу аэропорта, а затем ударил ее по лицу кулаком. Правоохранители задержали нарушителя. Возбуждено уголовное дело.