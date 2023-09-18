Происшествия 18 сентября 2023, 02:41 Пьяный мужчина избил контролера городских парковок в Москве СК: против мужчины, напавшего на контролера парковок, возбуждено уголовное дело РИА «Новости»

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Пьяный мужчина напал на контроллера городских парковок, когда тот занимался фотофиксацией автомобилей. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел в 1-м Павловском переулке на юге Москвы 16 сентября. Пьяный 49-летний мужчина ударил кулаком контроллера городских парковок, который в этот момент фотографировал автомобили.

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Против нападавшего возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину.

В пятницу, 15 сентября, водитель автомобиля застрелил одного из преследовавших его инспекторов ГИБДД. Полицейский погиб на месте. Ответным огнем нападавший был ранен, его госпитализировали.

Нападавший оказался жителем Москвы 1970 года рождения. Полицейские возбудили против него уголовное дело.