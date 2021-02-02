02 февраля 2021, 19:56
Пьяный мужчина до смерти избил мать табуреткой в Курске
Житель Курска избил табуреткой свою мать, будучи пьяным. Женщина скончалась. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на СУ СК по региону.
По предварительным данным, родственники поссорились. После этого мужчина взял табуретку и несколько раз ударил мать по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась.
Подозреваемый задержан.
31 января задержали жителя Омска, который подозревается в истязании двух несовершеннолетних детей. В Сети появилось видео, на котором мужчина берет детей за руки, поднимает их и швыряет на пол лицом вниз.