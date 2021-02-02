Пьяный мужчина до смерти избил мать табуреткой в Курске

По предварительным данным, родственники поссорились. После этого мужчина взял табуретку и несколько раз ударил мать по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Подозреваемый задержан.

31 января задержали жителя Омска, который подозревается в истязании двух несовершеннолетних детей. В Сети появилось видео, на котором мужчина берет детей за руки, поднимает их и швыряет на пол лицом вниз.