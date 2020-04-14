Пьяный мужчина чуть не задушил полицейского в Новой Москве

Жители дома № 4 по улице Чапаева в Щербинке (Новая Москва) сообщили полицейским о пьяной компании. Когда на место прибыл наряд, один из нарушителей спокойствия напал на стража порядка и начал его душить.

Инцидент произошел вечером 13 апреля. После сообщения о распитии алкоголя полицейские выехали по адресу. Всего в пьяной компании было три человека. Об этом «360» сообщил источник в полиции.

На замечания сотрудников правоохранительных органов они не реагировали. Один из пьяных мужчин во время задержания оказал сопротивление, напал на сержанта полиции, повалил его на землю и стал душить.

Агрессивного любителя спиртного доставили в отделение. Полицейский, получивший ссадину шеи, продолжил службу после оказания медицинской помощи. Нападавшим оказался 30-летний безработный, уроженец Дагестана. На него завели административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Мужчине грозит арест на срок до 15 суток.