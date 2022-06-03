Пьяный мужчина без прав за рулем «Волги» сбил ребенка в Омской области

ДТП произошло в городе Тара Омской области. Там пьяный мужчина, не имеющий прав, на автомобиле «Волга» сбил ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на российский информационный портал «Провинция.ру».

Очевидцы сообщили, что сначала автомобиль съехал в кювет, а после выехал на детскую площадку и сбил мальчика. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Против злоумышленника возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством».