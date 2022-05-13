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    13 мая 2022, 21:41

    Пьяный мужчина разбил стекло чужой машины в Ленобласти

    Дарья Морозова

    Полицейские задержали пьяного мужчину, одетого в летнюю одежду, который разбил стекло машины в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

    В своем поступке мужчина сознался сам.

    «В ходе предварительного опроса неизвестный охотно признался сотрудникам вневедомственной охраны о том, что 10 минутами ранее он кирпичом разбил лобовое стекло иномарки Toyota Carina, припаркованной на Молодежной улице», — рассказали в пресс-службе.

    Мужчину забрали в отделение полиции. Правоохранители выяснят причины его поступка.