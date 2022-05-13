Пьяный мужчина разбил стекло чужой машины в Ленобласти

Полицейские задержали пьяного мужчину, одетого в летнюю одежду, который разбил стекло машины в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В своем поступке мужчина сознался сам.

«В ходе предварительного опроса неизвестный охотно признался сотрудникам вневедомственной охраны о том, что 10 минутами ранее он кирпичом разбил лобовое стекло иномарки Toyota Carina, припаркованной на Молодежной улице», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину забрали в отделение полиции. Правоохранители выяснят причины его поступка.