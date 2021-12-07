Пьяный мужчина из-за отказа в обслуживании протаранил АЗС под Волгоградом

Пьяный мужчина протаранил АЗС после того, как сотрудница заправки отказалась его обслуживать. Все произошло в Городищенском районе под Волгоградом. Нетрезвого водителя уже задержали.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером в полицию поступило сообщение от оператора АЗС о том, что неизвестный водитель повредил имущество.

На место происшествия выехали сотрудники ДПС, которые задержали нарушителя.

Как установлено, житель Серафимовичского района находился за рулем автомобиля «ВАЗ-2121» с явными признаками алкогольного опьянения. Он приехал на АЗС, чтобы заправить машину. Женщина-оператор сообщила 60-летнему водителю о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, также она заявила, что намерена сообщить об этом сотрудникам ГИБДД.

После того, как мужчина вышел из заправочного комплекса, он сел в свой автомобиль и «совершил намеренный наезд на входную группу АЗС».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

После задержания мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составлены административные материалы по фактам грубого нарушения ПДД — отказа от прохождения медицинского освидетельствования и управления транспортом водителем, не имеющем прав. Кроме того, собран процессуальный материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

Автоэксперт Вячеслав Лысаков поддержал идею предпринимателя Дмитрия Давыдова бороться с пьяными водителями так же, как в Японии, где штрафуют не только того, кто находился за рулем, но и его пассажиров. Также там могут наказать и тех, кто продал водителям алкоголь. Лысаков считает такие меры справедливыми и эффективными.