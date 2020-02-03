Пьяный муж изнасиловал жену на глазах у детей в Санкт-Петербурге

В полицию позвонила старшая дочка женщины и сообщила, что пьяный отчим ругается матом на маму и бьет ее. При этом в помещении находилось трое детей: 14, 10 и пяти лет.

Полиция задержала подозреваемого через 20 минут. Пострадавшая написала заявление, сообщив, что муж изнасиловал ее на глазах у несовершеннолетних детей.

Возбуждено уголовное дело.