Пьяный мотоциклист сбил двух детей и девушку в Крыму

Два маленьких ребенка и 18-летняя девушка пострадали под колесами пьяного мотоциклиста в селе Стальное в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, накануне вечером нетрезвый водитель мотоцикла ехал по улице Ленина и сбил пешеходов, которые шли по обочине.

В результате происшествия пострадали дети 2010 и 2020 годов рождения, а также девушка 2003 года рождения. Все они были доставлены в больницу. Мать пострадавших не получила травм, добавили в прокуратуре. Характер травм и состояние детей и девушки в пресс-службе не уточнили.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.