Пьяный мотоциклист сбил четырехлетнего ребенка под Тюменью

В Ишимском районе Тюменской области в поселке Орловка 25-летний нетрезвый мужчина на мотоцикле сбил четырехлетнего мальчика. Об этом сообщил nashgorod.ru.

По версии следствия, пострадавший играл с друзьями возле своего дома. Мальчик попал под колеса мотоцикла, перебегая дорогу.

Алкотестер показал наличие паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. По данныи издания, права на управление транспортным средством у мужчины есть. Мотоцикл зарегистрирован в Госавтоинспекции.

Родители пострадавшего сами отвезли сына в больницу. Мальчик получил тяжелые травмы.

Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.