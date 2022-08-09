Пьяный мотоциклист попытался скрыться от автоинспекторов на Кубани

В Краснодарском крае мотоциклист попытался скрыться от инспекторов ДПС, однако у него ничего не вышло. Об этом сообщил «Царьград».

В Мостовском районе сотрудники полиции потребовали от 21-летнего водителя мотоцикла остановиться, но молодой человек проигнорировал их требование. Он попытался скрыться от автоинспекторов, но его поймали. Оказалось, что мотоциклист был пьян. На него и его пассажира составили административные протоколы.