23 мая 2023, 10:20
Пьяный мотоциклист насмерть сбил пенсионера в Нижегородской области
Пенсионер попал под колеса мотоцикла в центре города Кстова в Нижегородской области. От полученных травм пожилой человек скончался, сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла не заметил 82-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбил его.
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Отмечается, что в момент аварии мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения, также у водителя не было прав.
ДТП
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