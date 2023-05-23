Происшествия 23 мая 2023, 10:20 Пьяный мотоциклист насмерть сбил пенсионера в Нижегородской области

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Пенсионер попал под колеса мотоцикла в центре города Кстова в Нижегородской области. От полученных травм пожилой человек скончался, сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла не заметил 82-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбил его.

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Отмечается, что в момент аварии мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения, также у водителя не было прав.