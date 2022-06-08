Пьяный мотоциклист из Кемеровской области сбил подростка и оставил его умирать

Пьяный водитель мотоцикла из Кемеровской области сбил 14-летнего подростка. После этого он оставил мальчика умирать, никому не рассказав о случившемся. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.

36-летний водитель ехал по дороге в городе Белово. Злоумышленник не имел водительских прав и к тому же был пьян. В результате произошло ДТП. Мужчина врезался в мотоцикл, которым управлял 14-летний подросток. От удара мальчик улетел в кювет. Пьяный водитель отлетел на расстояние в примерно 100 метров.

Прохожие, увидев байкера на земле, вызвали скорую помощь и ДПС. Злоумышленник заявил, что просто не справился с управлением, однако о пострадавшем ребенке ничего не сказал. Спустя время погибающего мальчика нашли в кювете его родственники. Они доставили ребенка в больницу, но там он погиб от полученных травм.

«Для выяснения всех обстоятельств ДТП следствием была назначена и проведена автотехническая экспертиза. Результаты показали, что обвиняемый, управляя технически исправным транспортным средством, нарушил дистанцию и существенно превысил установленный скоростной режим. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал», — сообщили в ведомстве.