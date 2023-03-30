Происшествия 30 марта 2023, 11:07 Пьяный москвич взял в заложники 19-летнюю студентку Shot: 19-летняя студентка оказалась в заложниках у пьяного москвича РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полицейские спасли в Москве 19-летнюю студентку, которая решила заработать оказанием интим-услуг и оказалась в заложниках у неадекватного мужчины, сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника канала, девушка пыталась выбраться из квартиры клиента через балкон на пятом этаже.

По словам потерпевшей, когда она приехала к мужчине, он был пьян, применял к ней грубую силу. Запер внутри квартиры и приказал вести себя тихо. Злоумышленник утверждал, что он является сотрудником спецслужб и собирается получить 500 тысяч рублей от спецагента.

Реклама

Мужчина заставил девушку снять одежду, а потом принять некие таблетки, запивая пивом. В квартире в это же время находилась мать этого человека, добавил источник.

Злоумышленник удерживал девушку пару часов, та молила ее отпустить, предлагала в обмен деньги, часы, гаджеты. При этом мать мужчины периодически стучала в дверь и спрашивала, что происходит.

Когда мучитель студентки вышел из комнаты, она бросилась на балкон и там стала истошно звать на помощь. Когда на место прибыли полицейские, девушка уже была готова броситься вниз, добавил собеседник Shot.

По его данным, в случившемся теперь разбираются правоохранители.