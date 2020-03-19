Пьяный‌ ‌москвич‌ соврал о поездке в Китай ради больничного

Оперативному‌ ‌дежурному‌ ‌полицейскому позвонил‌ ‌мужчина‌ ‌и‌ ‌сообщил, ‌что‌ ‌вернулся‌ ‌из‌ ‌Китая, ‌‌но‌ ‌врачей‌ ‌к‌ ‌себе‌ ‌пускать‌ ‌не‌ ‌намерен.‌ ‌Об‌ ‌этом‌ ‌«360» сообщил‌ источник‌ ‌в‌ ‌правоохранительных‌ ‌органах.‌

В‌ ‌ходе‌ ‌проверки‌ ‌полицейские‌ ‌связались‌ ‌с‌ ‌мужчиной, ‌но‌ ‌ни‌ ‌на‌ ‌какие‌ ‌вопросы‌ ‌о‌ ‌своей‌ ‌поездке‌ ‌он‌ ‌ответить‌ ‌не‌ ‌смог.‌ ‌В‌ ‌частности, ‌‌он‌ ‌не‌ ‌помнил, ‌какого‌ ‌числа‌ ‌вернулся. Также он не смог сказать, ‌какие‌ ‌документы‌ ‌получил‌ ‌в‌ ‌аэропорту‌ при возвращении.

В итоге мужчина‌ ‌признался, ‌что‌ ‌сам‌ ‌он‌ ‌пьян, ‌‌а‌ ‌поездку‌ ‌в‌ ‌Китай‌ ‌выдумал.‌ ‌Он‌ ‌пояснил, ‌‌что‌ ‌услышал‌, ‌что‌ ‌власти‌ ‌Москвы‌ ‌обещали‌ ‌выдавать‌ ‌больничный‌ ‌на‌ ‌две‌ ‌недели‌ ‌всем‌ вернувшимся‌ из восточной страны, ‌и‌ ‌решил‌ ‌воспользоваться‌ ‌ситуацией.‌