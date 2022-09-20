Пьяный молодой человек без прав попал в ДТП в Курганской области | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный молодой человек без прав попал в ДТП в Курганской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Юргамыше Курганской области. Там столкнулись два автомобиля. При этом один из водителей не имел прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местную ГИБДД.

Водитель BMW 530 не справился с управлением и врезался в Nissan Sunny. В результате первый автомобиль перевернулся. Мужчина получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

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В ходе разбирательств выяснили, что 18-летний водитель Nissan Sunny не имел прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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