Пьяный молодой человек без прав попал в ДТП в Курганской области | 360°

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Пьяный молодой человек без прав попал в ДТП в Курганской области

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Серьезное ДТП произошло в Юргамыше Курганской области. Там столкнулись два автомобиля. При этом один из водителей не имел прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местную ГИБДД.

Водитель BMW 530 не справился с управлением и врезался в Nissan Sunny. В результате первый автомобиль перевернулся. Мужчина получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

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В ходе разбирательств выяснили, что 18-летний водитель Nissan Sunny не имел прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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