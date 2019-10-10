Пьяный мигрант напал на сожителя с ножом в Петербурге

Сотрудникам полиции из больницы поступило сообщение о пациенте с ранением живота. Правоохранители выяснили, что накануне два гражданина Узбекистана выпивали алкоголь. Во время застолья между ними началась ссора, и один из мигрантов ударил другого ножом в живот.

Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.