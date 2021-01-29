Пьяный кировчанин чуть не устроил резню бензопилой из мести. Видео

В Кирове 34-летний мужчина решил воздать по заслугам неприятелю. Бывший друг якобы потерял его паспорт. Пьяный мститель не нашел ничего лучше, как взвалить на плечо бензопилу и отправиться с ней в кафе.

Резня чуть не произошла на Привокзальной площади города, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Местный житель по имени Игорь зашел в кафе, где увидел старого знакомого. Между мужчинами завязалась ссора, и нетрезвого посетителя выставили за дверь. Вернулся он с бензопилой. Дверь в заведении заперли изнутри, а продавщица нажала тревожную кнопку.

Но Игоря это не остановило. Он завел пилу и начал прорываться внутрь кафе. Его настойчивость испугала не только посетителей, но и случайных прохожих на улице.

Приехавшие на место происшествия полицейские задержали пьяного дебошира. Им оказался 34-летний местный житель. По данным источника, у него уже есть судимость — за убийство. С бензопилой Игорь обращаться умеет: он профессиональный вальщик леса. Уже сидя в полицейской машине, горожанин заявил, что бывший друг не только украл его паспорт, но и якобы изнасиловал маленькую девочку.

Правоохранители проводят проверку.