Происшествия 18 марта 2024, 10:38 Пьяный картингист едва не разбился в ДТП на севере Москвы Shot: пьяный призер чемпионата РФ по картингу угнал и разбил Mercedes отца Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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На севере Москвы нетрезвый картингист попал в ДТП на Mercedes. Спортсмен отделался легкими травмами, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 16-летний призер чемпионата России по картингу в прошлую субботу рано утром угнал у отца Mercedes-Benz GLS 350. Школьник, будучи пьяным, сел за руль иномарки и отправился кататься по московским улицам.

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В какой-то момент он, не справившись с управлением, на высокой скорости вылетел на кольцо на Дыбенко в Ховрино, автомобиль перевернуло несколько раз. Молодой человек получил незначительные травмы.

Прибывшие на место аварии автоинспекторы установили, что машина оформлена на компанию отца несовершеннолетнего водителя. Сейчас правоохранители разбираются с родителями подростка.

В 2021 году спортсмен завоевал бронзу на этапе чемпионата России по картингу.

Утром на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся на проезжую часть.