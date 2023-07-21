21 июля 2023, 11:51
Пьяный иностранец угнал такси и разбил его о светофор в центре Москвы
В центре Москвы задержали пьяного иностранца, угнавшего такси и врезавшегося в светофор
Временно проживающий в Москве уроженец ближнего зарубежья угнал такси, а потом врезался в светофор. Как сообщили в пресс-службе МВД, злоумышленник был сильно пьян.
Двадцативосьмилетний мужчина приметил такси на Трубной улице, оно оказалось открытым, а ключи остались в замке зажигания. Злоумышленник решил этим воспользоваться и покататься по Москве, но уехал не очень далеко. На Садово-Сухаревской улице он не справился с управлением и врезался в светофор.
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Как установили прибывшие на место аварии правоохранители, у пьяного угонщика не было при себе даже водительского удостоверения.
Теперь против мужчины возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, а также еще два административных дела: за пьяное вождение, езду без документов и умышленное создание помех в дорожном движении.
Ранее на Кунцевской эстакаде в Москве два автомобиля попали в ДТП, одна из машин перевернулась.
ДТП
Полиция
Москва 2023
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