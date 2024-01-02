Происшествия 02 января 2024, 22:29 Пьяный иностранец насмерть замерз в лесу после аварии под Петербургом «Фонтанка»: под Петербургом мужчина убежал в лес после ДТП и погиб Freepik

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Тело гражданина одной из стран ближнего зарубежья обнаружили в Выборгском районе Ленобласти. По предварительной версии, мужчина умер от переохлаждения, сообщила «Фонтанка».

Вечером 1 января полицейские выехали к месту ДТП на трассе А-181 «Скандинавия». На 119-м километре иномарка протаранила ограждение. На месте аварии водителя легковушки не было.

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Выяснилось, что иностранец бросил машину и убежал в лес без обуви. Его нашли мертвым глубокой ночью. Согласно неподтвержденным данным, мужчина совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мертвого мужчину нашли около магазина «Лион» в Закамске Пермского края. Причиной смерти стало переохлаждение.

В Петербурга перед судом предстанет водитель тонара, который устроил массовое ДТП на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы, сообщала газета «Петербургский дневник». В аварии пострадали 11 взрослых и двое детей.