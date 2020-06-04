04 июня 2020, 17:04
Пьяный хулиган пробил стену в отделе по вопросам миграции во Всеволожске
Пьяный мужчина устроил скандал в отделе по вопросам миграции во Всеволожске. Он сломал кулаком гипсокартонную стену, после чего дебошира забрали в полицию. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Мужчину доставили в отдел полиции. С него взыщут компенсацию за ремонт помещения.
Ранее пассажиру самолета, выполнявшего рейс Калининград — Москва, предъявили обвинение по уголовной статье за дебош. Он устроил скандал, оттолкнул полицейского и порвал свой паспорт.