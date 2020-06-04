Пьяный хулиган пробил стену в отделе по вопросам миграции во Всеволожске

Мужчину доставили в отдел полиции. С него взыщут компенсацию за ремонт помещения.

Ранее пассажиру самолета, выполнявшего рейс Калининград — Москва, предъявили обвинение по уголовной статье за дебош. Он устроил скандал, оттолкнул полицейского и порвал свой паспорт.