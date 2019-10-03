Пьяный госслужащий разбил окно петербургской химчистки

По данным издания, пьяный мужчина пришел в ателье-химчистку, которая находится в одном из домов на улице Симонова. В какой-то момент он повел себя агрессивно и, выйдя на улицу, разбил кирпичом окно. При себе у него также оказался страйкбольный пистолет «ТТ».

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полицейским.