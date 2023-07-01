Происшествия 01 июля 2023, 03:36 Пьяный экс-проректор СамГУ уснул за рулем «Известия»: экс-проректор СамГУ пьяный уснул за рулем и едва не устроил ДТП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший проректор Самарского государственного университета Александр Кудряшов в нетрезвом виде уснул за рулем на светофоре, едва не устроив ДТП. «Известия» показали кадры задержания.

Мужчина уснул, остановившись на светофоре. Сотрудники ГИБДД заметили это и смогли предотвратить возможное ДТП.

Реклама

Экс-проректор вышел из своего автомобиля Mercedes и не сразу согласился сесть в машину ГИБДД. Кудряшова спросили, почему он сел за руль в нетрезвом состоянии, на что он ответил, что не пил, а запах алкоголя исходит от сотрудника инспекции.

«Я никогда пьяным уже полтора года не сажусь за руль», — заявил Кудряшов.

Однако бывший проректор признался, что раньше такое случалось, но последние полтора года он себе подобного не позволяет.

Во Владивостоке нетрезвый водитель на иномарке протаранил несколько припаркованных машин. Его доставили в больницу и взяли анализ крови.