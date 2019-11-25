Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил подростка
Подросток погиб под колесами машины в Волжском районе Марий Эл. По данным следователей, его сбил член собрания депутатов одного из сельских поселений. СК возбудил уголовное дело.
Авария произошла вечером 19 ноября в селе Сотнур, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Марий Эл.
«Депутат, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину», — уточнили в ведомстве.
Машина наехала на 16-летнего подростка. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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Против депутата возбудили уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему уже предъявили обвинение и арестовали.
Данные народного избранника, в том числе его фамилия, СК не приводит.