  • Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил подростка

    25 ноября 2019, 10:29

    Александра Ломейко

    Подросток погиб под колесами машины в Волжском районе Марий Эл. По данным следователей, его сбил член собрания депутатов одного из сельских поселений. СК возбудил уголовное дело.

    Авария произошла вечером 19 ноября в селе Сотнур, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Марий Эл.

    «Депутат, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину», — уточнили в ведомстве.

    Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил подростка | Изображение 1
    Источник фото: СК РФ по Республике Марий Эл

    Машина наехала на 16-летнего подростка. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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    Против депутата возбудили уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему уже предъявили обвинение и арестовали.

    Данные народного избранника, в том числе его фамилия, СК не приводит.