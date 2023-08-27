Происшествия 27 августа 2023, 11:49 Пьяный дебошир попытался захватить самолет при посадке в Шереметьево — СМИ РЕН ТВ: буйный пассажир попытался захватить самолет, летевший в Москву Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

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Пьяный мужчина, летевший из Магадана в Москву, попытался захватить самолет при посадке в Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, пассажир вел себя неадекватно, поэтому члены экипажа решили его пересадить.

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«У них ничего не вышло — пассажир начал еще сильнее буянить и заявил, что захватит воздушное судно», — отметили журналисты.

В итоге дебошира задержали полицейские. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее самолет в Красноярске экстренно сел из-за пьяного дебошира на борту. Мужчина пронес с собой спиртное и сильно напился. Сначала он сидел молча, но потом стал материться, бить кулаками в стены, оскорблять и толкать стюардесс, донимать пассажиров.