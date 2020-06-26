26 июня 2020, 17:25
Пьяный дачник уехал в соседний регион в вагоне с углем
Транспортная полиция задержала на станции «Юрга-1» жителя Новосибирска, который приехал в Кузбасс в вагоне с углем. Выпивший мужчина собирался уехать на дачу, но не захотел дожидаться электрички и проник в грузовой поезд. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
59-летний житель Новосибирска планировал поехать к себе на дачу в Жеребцово со станции Инская. Дожидаться пассажирской электрички он не хотел, поэтому залез в вагон с углем грузового поезда. Однако он не знал, что состав следует без остановок.
Полицейские задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, на станции «Югра-1» после обращения сотрудников железной дороги.
Против него составили административный протокол, ему предстоит заплатить штраф.