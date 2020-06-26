Пьяный дачник уехал в соседний регион в вагоне с углем

59-летний житель Новосибирска планировал поехать к себе на дачу в Жеребцово со станции Инская. Дожидаться пассажирской электрички он не хотел, поэтому залез в вагон с углем грузового поезда. Однако он не знал, что состав следует без остановок.

Полицейские задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, на станции «Югра-1» после обращения сотрудников железной дороги.

Против него составили административный протокол, ему предстоит заплатить штраф.