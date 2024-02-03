Происшествия 03 февраля 2024, 01:05 Пьяный чиновник пытался скрыться с места ДТП в Петербурге «Дорожный инспектор»: пьяного чиновника задержали за рулем Volvo в Петербурге РИА «Новости»

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Начальника одного из отделов администрации Василеостровского района задержали в Санкт-Петербурге. Чиновник пытался скрыться с места ДТП на автомобиле Volvo, сообщил паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

«Очевидцы заметили водителя, который исполнял загадочные маневры на своей машине, после ДТП. Он настойчиво пытался покинуть локацию, несмотря на заклинившее переднее колесо», — указали в сообщении.

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Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, заметив у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако чиновник притворился, что заболел и уехал в больницу.

Врачи осмотрели пациента и не нашли оснований для госпитализации. Во время составления административных материалов он пытался уснуть, а также периодически звонил своим друзьям. Правоохранители отправили автомобиль чиновника на спецстоянку.

Водитель рейсового автобуса в Санкт-Петербурге ранее врезался в столб. В результате аварии пострадали пять человек.