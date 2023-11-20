Происшествия 20 ноября 2023, 18:15 Пьяный «человек-паук» залез на электропровода между домами Орска Пьяный житель Орска забрался на электропровода между домами

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Житель Орска перебрал со спиртным и решил пройти по электропроводам, идущим между пятиэтажкой и соседним домом. После этого мужчину задержали для выяснения обстоятельств, сообщили РИА «Новости» в полицейском управлении города.

Служба спасения Орска на странице во «ВКонтакте» опубликовала видео с местным «человеком-пауком». На кадрах мужчина двигался по электропроводам. Следующее видео запечатлело, как его пытаются спустить полицейские и спасатели.

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В службе уточнили, что в ночь на 18 ноября правоохранители обратились за помощью спасателей, чтобы снять пьяного мужчину, решившего перейти по проводам линии электропередачи с пятиэтажного дома на соседнее двухэтажное здание. После прибытия сотрудников полиции он вернулся на балкон и скрылся в квартире.

«Известно, что мужчина был в состоянии опьянения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — указали в управлении городской полиции.

Ранее мужчина забрался на столб ЛЭП, находившийся у МЦК Измайлово в Москве. На место прибыли сотрудники МЧС и полицейские. В итоге незнакомца больше часа пришлось уговаривать слезть вниз.