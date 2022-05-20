Пьяный Чебурашка сорвал детский спектакль во Владимирской области

Детский спектакль во Владимирской области окончился вызовом полиции. Труппа ростовых кукол из Выборга должна была выступить в городе Юрьев-Польском, но артисты напились, сообщил сайт «PrоГород».

Были проданы билеты на два спектакля Театра пародий ростовых кукол в Районном центре культуры и досуга. Крокодил Гена, заяц из «Ну, погоди!» и другие персонажи первый сеанс отработали как положено, а на втором стали засыпать, странно двигаться и невнятно разговаривать. После того как Чебурашка не смог доиграть роль и просто ушел за кулисы, родители поняли, что вся труппа из четырех человек и администратора пьяна. Сотрудники центра культуры вызвали полицию. Видео представления опубликовал Telegram-канал Shot.

«Абсолютно согласен с тем, что вышла некрасивая ситуация. Это случилось потому, что у актера, который играет Чебурашку, родился сын, об этом ему сообщили с утра», — рассказал журналистам руководитель труппы Павел.

Он играл в этот день три роли — Халка, Зайца и Ниндзяго — и не уследил за тем, что творилось за сценой. Виновник торжества угостил всех спиртными напитками, разбавленными колой, результатом стал срыв спектакля. Деньги за билеты обещали вернуть.