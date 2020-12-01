01 декабря 2020, 16:49
Пьяный бомж разгромил памятник Узникам нацизма в Красном Селе
Пьяный мужчина без определенного места жительства в Красном селе разбивал бутылки о памятник Узникам нацизма, а также разломал плиту. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, на месте происшествия было несколько человек. В результате полицейские задержали лишь одного. Им оказался бездомный мужчина, который был сильно пьян.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. На него могут завести уголовное дело.