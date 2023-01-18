Происшествия 18 января 2023, 12:56 Пьяный автослесарь зарезал кондуктора в Екатеринбурге

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Ссора автослесаря и кондуктора в Екатеринбурге закончилась поножовщиной и смертью. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.

По предварительным данным, мужчины, которые были коллегами, вместе выпивали. И в ходе застолья поссорились. В итоге автослесарь схватился за нож и порезал своего собутыльника. Он нанес кондуктору удары в область живота, спины и лопатки.

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Мужчину госпитализировали. В больнице он умер от потери крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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