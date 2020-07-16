Пьяный автомобилист въехал на крыльцо школы в Приморском крае

Пьяный автомобилист на большой скорости протаранил забор, после чего въехал на крыльцо местной школы в Спасском районе Приморского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

«В Спасском районе Приморского края 39-летний нетрезвый водитель Suzuki Escudo потерял управление, совершил наезд на металлический забор школы, после чего продолжил движение и наехал на крыльцо», — уточнили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что крыльцо повреждено. Пострадали четверо человек, в числе которых девятилетний ребенок, получивший черепно-мозговую травму. Уточняется, что он не был пристегнут ремнем безопасности, информирует «Газета.ру».

По словам представителей МВД, стаж водителя составляет 16 лет. Раньше его не привлекали за нарушение ПДД. В момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.