Пьяный автомобилист попытался отгрызть полицейскому палец в Краснодаре

В Краснодаре лишили прав водителя, который попытался отгрызть палец автоинспектору. Об этом сообщил «Царьград».

Сотрудник ДПС остановил водителя около Краснодарского академического театра драмы им. Горького. Мужчина оказался пьян и при составлении протокола обругал полицейского нецензурными словами. Затем, когда его попросили выйти из машины, он попытался огрызть у стража правопорядка палец. Нарушителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.