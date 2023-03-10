Эксклюзив 10 марта 2023, 06:45 Пьяных жильцов спасли из горящей квартиры в Москве Пожар случился в квартире в центре Москвы, спасли трех человек в состоянии опьянения

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В Центральном административном округе Москвы потушили пожар. Загорелись вещи в квартире. Из задымленных комнат спасли трех человек, рассказал источник «360».

Экстренные службы вызвали в 12-этажный дом на улицу Малая Калитниковская в 01:02. Внешних признаков пожара спасатели не заметили, но когда вошли в трехкомнатную квартиру на седьмом этаже, увидели плотное задымление. Они вывели двух человек в состоянии алкогольного опьянения, а потом в очаге возгорания нашли еще одного. В 01:40 огонь потушили — в одной из комнат на площади пяти квадратных метров сгорели вещи.

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В квартире на северо-востоке Москвы после очередной заправки взорвался баллон с углекислым газом. Разбился аквариум, на который его установили, люстра и стеклянные предметы в комнате. Жильцы не пострадали.

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