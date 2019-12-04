Пьяных пассажиров сняли с рейса Хабаровск — Иркутск
Семь жителей Бурятии не смогли улететь из Хабаровска в Иркутск из-за сильного алкогольного опьянения. Их сняли с рейса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
По информации службы безопасности аэропорта, мужчины в возрасте от 35 до 63 лет не могли самостоятельно передвигаться. Их сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение пассажиров.
Правоохранительные органы составили административные протоколы о нахождении в состоянии опьянения в общественном месте. Мужчин оштрафовали на сумму от 500 до 600 рублей.