По информации службы безопасности аэропорта, мужчины в возрасте от 35 до 63 лет не могли самостоятельно передвигаться. Их сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение пассажиров.

Правоохранительные органы составили административные протоколы о нахождении в состоянии опьянения в общественном месте. Мужчин оштрафовали на сумму от 500 до 600 рублей.