Пьяных молодых людей с пистолетом задержали на детской площадке в Петербурге

Пятеро пьяных молодых людей выпивали и размахивали пистолетом во дворе у № 6 на улице Уточкина в Санкт-Петербурге. Очевидец обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщили «Невские новости».

Полицейские выехали на место происшествия.Там они задержали правонарушителей и доставили их в отдел для выяснения обстоятельств.

У одного молодого человека изъяли аэрозольный пистолет «Пионер». Задержанный рассказал, что приобрел пистолет 27 сентября и планировал использовать его в целях самообороны. Ранее он уже проходил по делу о грабеже.

В компании также находились несовершеннолетние. Их передали родителям.