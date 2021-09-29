29 сентября 2021, 15:18
Пьяных молодых людей с пистолетом задержали на детской площадке в Петербурге
Пятеро пьяных молодых людей выпивали и размахивали пистолетом во дворе у № 6 на улице Уточкина в Санкт-Петербурге. Очевидец обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщили «Невские новости».
Полицейские выехали на место происшествия.Там они задержали правонарушителей и доставили их в отдел для выяснения обстоятельств.
У одного молодого человека изъяли аэрозольный пистолет «Пионер». Задержанный рассказал, что приобрел пистолет 27 сентября и планировал использовать его в целях самообороны. Ранее он уже проходил по делу о грабеже.
В компании также находились несовершеннолетние. Их передали родителям.