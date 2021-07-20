Пьяных дебоширов сняли с рейса во Владивостоке из-за драки за место у окна

Два пьяных жителя Ярославской области не смогли улететь из Владивостока в Москву из-за драки за место у иллюминатора. Агрессивных пассажиров сняли с рейса, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Дальневосточному федеральному округу.

По данным ведомства, одному дебоширу 56 лет, второму — 30. Они поднялись на борт самолета, уже будучи пьяными. В салоне мужчины начали ссориться из-за того, кто сядет у окна. При этом оба нецензурно ругались и мешали другим пассажирам.

Командир воздушного судна принял решение вызвать правоохранителей, чтобы те удалили дебоширов. Оба нарушителя в итоге получили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелком хулиганстве. Теперь им грозит до 15 суток административного ареста.

Несколькими днями ранее дебош устроил пассажир на борту самолета, летевшего из Эвенска в Магадан. Мужчина нецензурно выражался, вставал с кресла, создавал угрозу безопасного полета. После посадки его задержали прибывшие полицейские. Его также могут арестовать на 15 суток.