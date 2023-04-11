11 апреля 2023, 17:39
Пьяные супруги погибли в пожаре из-за непотушенной сигареты в Забайкальском крае
Пожар произошел в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края. Там из-за непотушенной сигареты загорелся дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального МЧС.
Возгорание зафиксировали в прошедшее воскресенье. Супруги распивали алкоголь, а также курили в кровати. В какой-то момент они уснули с сигаретой в руках, из-за чего возник пожар. Очевидцы вызвали спасателей. Однако мужчина и женщина погибли в огне до приезда сотрудников МЧС.
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