Происшествия 11 апреля 2023, 17:39 Пьяные супруги погибли в пожаре из-за непотушенной сигареты в Забайкальском крае

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Пожар произошел в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края. Там из-за непотушенной сигареты загорелся дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального МЧС.

Возгорание зафиксировали в прошедшее воскресенье. Супруги распивали алкоголь, а также курили в кровати. В какой-то момент они уснули с сигаретой в руках, из-за чего возник пожар. Очевидцы вызвали спасателей. Однако мужчина и женщина погибли в огне до приезда сотрудников МЧС.