Пьяные школьницы угнали «Волгу» и перевернулись на ней в Москве

На Автозаводской улице сотрудники полиции на служебной автомашине преследовали ГАЗ-3102, водитель которого не остановился по требованию и пытался скрыться. На Нижегородской улице «Волга» не справилась с управлением, наехала на бордюр и припаркованный Nissan.

В салоне автомобиля сидели девушки в возрасте 15 и 16 лет. Они получили травмы, поэтому их доставили в больницу.

Выяснилось, что ранее школьницы угнали эту машину на Динамовской улице.

«По данному факту в территориальный отдел полиции подано соответствующее заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девушки были пьяны, сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.