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    12 июля 2020, 15:12

    Пьяные школьницы угнали «Волгу» и перевернулись на ней в Москве

    Алена Макаренко

    Несовершеннолетние девушки угнали машину «Волга» в центре Москвы и перевернулись на ней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГУ МВД.
    Пьяные школьницы угнали «Волгу» и перевернулись на ней в Москве

    На Автозаводской улице сотрудники полиции на служебной автомашине преследовали ГАЗ-3102, водитель которого не остановился по требованию и пытался скрыться. На Нижегородской улице «Волга» не справилась с управлением, наехала на бордюр и припаркованный Nissan.

    В салоне автомобиля сидели девушки в возрасте 15 и 16 лет. Они получили травмы, поэтому их доставили в больницу.

    Выяснилось, что ранее школьницы угнали эту машину на Динамовской улице.

    «По данному факту в территориальный отдел полиции подано соответствующее заявление. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, девушки были пьяны, сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.