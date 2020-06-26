Пьяные школьники в Перми подозреваются в убийстве прохожего

14-летние школьники напали на незнакомца, с которым у них произошел конфликт. Уточняется, что подростки были пьяны.

«Сбили с ног и нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего, с целью причинения ему смерти с особой жестокостью, подожгли на потерпевшем одежду», — рассказали в Следственном комитете.

В результате мужчина скончался на месте от ожогов и побоев, несмотря на усилия вызванной скорой. Подозреваемые задержаны, их будут судить по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью».