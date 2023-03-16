Эксклюзив 16 марта 2023, 17:40 Пьяные рыбаки застряли на Москве-реке из-за проталины Источник «360»: два пьяных рыбака застряли на Москве-реке из-за проталины РИА «Новости»

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Два пьяных мужчины устроили рыбалку на Москве-реке, но оказались отрезанными от берега из-за образовавшейся проталины. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, рыбаки вышли на лед на юго-востоке города в районе улицы Гурьянова. Туда направили спасателей, добавил источник.

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Все обстоятельства случившегося уточняются. В МЧС пока официально не комментировали происшествие.

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Любителей зимней рыбалки неоднократно предупреждали о том, что выход на лед во время перемены погоды может быть небезопасен.

Накануне в столице зафиксировали самый теплый день с начала года. Температура достигла +6,4 градусов.